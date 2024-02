Dois jovens, de 24 e 27 anos, foram detidos após a Polícia Militar (PM) apreender drogas na noite da última sexta-feira (23), em Barbacena. Em uma das ocorrências, 80 pedras de crack foram encontradas.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

Bairro Grogotó

A PM recebeu uma denúncia que o rapaz de 24 anos venderia drogas e estava sempre com um revólver. A denúncia apontava ainda que ele escondia drogas e a amar em um apartamento no Bairro Grogotó.

No local da denúncia, a PM encontrou o jovem e com ele duas buchas de maconha e R$ 6 em dinheiro. Quando foi informado da denúncia, ele autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Os militares encontraram cinco cartuchos calibre 38, uma pedra grande crack e 80 pedras embaladas da mesma droga, além de 12 papelotes de maconha, 53 buchas de cocaína, uma balança de precisão e diversas embalagens para drogas.

Bairro Monte Mário FOTO: Polícia Militar - Tablete de maconha, dinheiro e celular foram apreendidos em Barbacena

As equipes policiais faziam patrulhamento pelo Bairro Monte Mário quando deram sinal de parada a um motociclista. Contudo, o motorista não obedeceu a ordem e fugiu.

No trajeto, o motociclista de 27 anos colocou a mão no bolso da bermuda, pegou algo e jogou na rua. Ele foi alcançado e abordado, mas nada de ilícito foi localizado.

Durante buscas no local onde ele dispersou algo no chão, foi achado um tablete de maconha embalado em plástico. Além da droga, um celular e R$ 284 em dinheiro foram apreendidos com o rapaz, assim como a moto em que ele estava.



