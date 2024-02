Dois casos envolvendo apreensão de armas de fogo foram registrados em Congonhas no fim de semana. O primeiro, na sexta-feira (23), quando um homem de 50 anos foi preso com um revólver calibre .38, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Bairro Ideal. Ele foi preso e encaminhado junto ao objeto para a Delegacia de Polícia Civil.

O segundo, ocorreu no domingo (25), quando um homem de 36 anos foi armado em busca de um homem de 34 anos no Bairro Vila Andreza, com quem teve um desentendimento anterior. O visitante sacou a arma e atirou cinco vezes para intimidar o desafeto, como informou o registro policial. Quatro disparos foram orientados para o alto e o último, na direção do imóvel. Na sequência, o suspeito saiu do local. Equipes da Polícia Militar, depois do acionamento fizeram rastreamento, mas ainda não localizaram o autor.

