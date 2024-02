Na noite dessa sexta-feira (23), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou uma patrulha no Bairro Tia Velha, em Visconde do Rio Branco. Ao abordarem cinco pessoas, sem idades identificadas, perceberam um jovem, de 21 anos, fugindo com uma arma em mãos.

De acordo com a ocorrência, ele estaria seguindo para uma área de pastagem enquanto um militar o seguia. Em determinado momento, ignorando as ordens para que parasse de correr, ele percebeu que seria alcançado e atirou contra o policial, que revidou com dois disparos.

O suspeito continuou correndo pela área e não foi mais localizado. As buscas continuam.