Uma fazenda de Rio Pomba foi assaltada por quatro homens, de idades não identificadas, na noite desse sábado (24). Os suspeitos procuravam por um cofre dos donos do imóvel.

De acordo com a ocorrência, quando o caseiro do lugar voltou para casa, após um passeio a cavalo, se deparou com ela toda aberta e não encontrou a esposa. Sem saber o que aconteceu, procurou pela Polícia Militar (PM), que encontrou a mulher escondida na área externa da casa, em um matagal.

Segundo ela, 4 homens armados apontaram a arma em direção a ela e a levaram para a casa dos donos da fazenda, em busca de encontrar o cofre. Durante aproximadamente duas horas, os autores ligaram diversas para outra pessoa, aparentemente de quem recebiam ordens, e se mostravam desapontados por não terem o encontrado. A vítima contou à polícia, ainda, que os suspeitos levaram duas televisões e fugiram em um veículo.

Os suspeitos ainda não foram localizados.

Após os trabalhos da perícia e em contato com os responsáveis pela fazenda, eles relataram que os pais haviam falecido e que o pai possuía de armas de fogo. A PM, ao realizar as buscas, encontrou três armas em cima do guarda-roupa.

Os materiais foram recolhidos e encaminhadas para a Delegacia de Plantão.