Um jovem de 21 anos foi assassinado na esquina da Rua em que residia no Bairro Beira Rio, em Cataguases, no sábado (24). Segundo o registro policial, o alvo estava sentado na esquina próximo à residência, quando o autor chegou em uma motocicleta, ele desceu e passou a disparar contra ele.

A vítima tinha várias perfurações na cabeça, no braço e no tórax. Seis disparos no total. A Polícia Militar realizou rastreamento, no entanto, ainda não conseguiu encontrar e prender o responsável pelo crime.