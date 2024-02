Um motorista, de idade não identificada, morreu após perder o controle do caminhão e colidir em um canteiro central de uma rotatória, no acesso norte de Congonhas. O veículo, que estava carregado com ração, desviou de um ônibus, mas tombou durante a batida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, com a colisão, o condutor ficou preso às ferragens e veio a óbito no local, constatado pela Unidade Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (USA/SAMU).

Haviam mais dois ocupantes no caminhão, sem idades informadas, onde um não sofreu nada e o outro, devido a algumas escoriações na perna, foi encaminha pela USA para o Hospital Bom Jesus, em Congonhas.

Após os trabalhos da perícia, foram realizadas técnicas de salvamento veicular e desencarceramento para retirar a vítima do caminhão. Após a retirada, o corpo foi entregue aos cuidados da funerária.

Os Bombeiros informaram, ainda, que durante todo atendimento o trânsito foi balizado pela Polícia Militar, que também aguardou o reboque para remoção do caminhão.