Quatro jovens, entre 18 e 25 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, foram detidos após troca de tiros com a Polícia Militar (PM) em Viçosa. Armas, munições e coletes à prova de balas foram apreendidos no Bairro Coelhas.

As equipes da PM foram ao bairro após denúncia de tiros na região. Durante as diligências, os policiais foram recebidos com tiros por parte dos suspeitos. Foi feito então um cerco em todo o bairro e, no meio de um canavial, foi encontrado uma grande quantidade de munições calibre 9mm e coletes à prova de bala.

Em um sítio perto do local um dos suspeitos foi detido por posse ilegal de munição de arma de fogo.

‘Kit rajada’ e novos disparos

As ações no bairro continuaram e a polícia recebeu informações que um dos autores dos disparos estaria escondido em outra casa. Ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito armado tentou fugir.

Segundo a PM, a arma usada pelo jovem tinha um “kit rajada”, um equipamento conhecido por potencializar o poder de fogo do armamento.

O rapaz voltou a atirar contra as equipes e os policiais revidaram. A equipe conseguiu conter o suspeito e ele foi detido; a arma foi apreendida. Dentro da casa onde ele estava escondido, mais uma arma foi localizada. Dois jovens, sendo um rapaz e uma moça, estavam no imóvel e também foram detidos.

Durante a ação a PM apreendeu duas armas de fogo, grande quantidade de munições de calibres diversos, coletes balísticos e dinheiro que seria do tráfico de drogas.