Um jovem de 21 anos foi morto com seis tiros na cabeça, braço e peito na noite do último sábado (24), no Bairro Beira Rio, em Cataguases. A suspeita da Polícia Militar (PM) é que ele era envolvido com tráfico de drogas e ninguém foi preso.

Por meio da Sala de Operações, a PM recebeu informações que suspeitos teriam feito diversos disparos contra o rapaz na Rua Pedro Ferreira de Matos. No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão com diversas perfurações na região da cabeça, braço e tórax.

Testemunhas contaram aos policiais que o rapaz estava sentado em uma esquina próxima da casa dele quando os suspeitos, que estavam em uma moto, pararam perto da vítima e o passageiro armado desceu, e fez diversos disparos contra o rapaz.

Seis tiros acertaram o jovem que morreu. A PM ainda não localizou os envolvidos no crime.