Um bebê de 2 meses foi encontrado em situação de abandono dentro de uma casa no Bairro Meu Sonho, em Ubá, na tarde dessa segunda-feira (26). Os pais do bebê foram detidos e a irmã dele, também menor de idade, entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber mais detalhes e aguarda retorno.

A Polícia Militar (PM) contou ter sido acionado pelo Conselho Tutelar via 190. O órgão relatou que teria um recém-nascido em situação de abandono no bairro.

Quando a equipe chegou ao local os conselheiros tutelares disseram que haviam recebido uma ligação relatando que o recém-nascido estaria sozinho desde 10h daquele dia, e que teriam ouvido choro de criança antes da polícia chegar.

Na porta da residência, os conselheiros chamaram por algum morador por cerca de 20 minutos, mas não foram atendidos. A PM também tentou chamar na casa e não receberam resposta.

Sem retorno, os militares decidiram entrar no imóvel que fica no segundo andar. Foi preciso escalar cerca de 6 metros para entrar na residência. Quando os policiais conseguiram o acesso, viram o bebê em um dos cômodos deitado em um colchão, sem as mínimas condições de higiene e segurança. Os militares não encontraram mais ninguém dentro da casa.

De acordo com a PM, o bebê estava imóvel, mas com sinais vitais. Durante assistência ao bebê, uma adolescente, que não teve a idade revelada, disse ser irmã do bebê e que não sabia onde os pais estavam nem a hora que saíram, porque ela não estava na residência.

Os pais dos menores, de 35 e 46 anos, chegaram ao imóvel durante o atendimento à ocorrência. Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia.

Os menores foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar.