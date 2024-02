Na manhã dessa segunda-feira (26), um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por tentar roubar um estabelecimento comercial, localizado na região central de Conselheiro Lafaiete.

Durante a tentativa do crime, a PM chegou ao local e abordou o suspeito, que segurava uma arma de choque e um objeto desconhecido, parecendo ser um explosivo. Com ele também foram encontrados uma touca no estilo balaclava, um capacete e óculos escuros.

De acordo com um dos responsáveis pelo local, o jovem entrou na loja e anunciou o assalto aparentando estar armado, pois a mão dele estava sobre um objeto na cintura.

Ele foi preso pela tentativa de roubo e conduzido à Delegacia de Polícia.



Recomendações da Polícia Militar

A Polícia Militar orienta que, em caso de abordagem criminosa, a vítima não reaja: "É importante manter a calma, evitar as via de fato, buscando sempre preservar a sua integridade física e a própria vida. Observar e memorizar as características do autor pode auxiliar no trabalho da Polícia Militar que precisa ser acionada o mais rápido possível via 190", explica.

Para pequenos e médios comerciantes e funcionários, a corporação indica que seja evitado deixar balcões/caixas sem atendentes ou deixar exposto aparelhos celulares nesses locais. "Também é recomendado manter atenção com grandes quantias em dinheiro, fazendo retiradas constantes dos caixas em horários variados e investir em alarmes e câmeras de monitoramento", finaliza.

Tags:

Crime | roubo