Uma mulher de 30 anos foi assassinada no último domingo (25), em Conselheiro Lafaiete, e o companheiro, também com 30 anos, é suspeito de ter cometido o crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a irmã da vítima recebeu uma ligação do suspeito, com DDD de São Paulo, que confessou o homicídio e informou que corpo da vítima estaria no interior de uma boate, atualmente inativa e abandonada.

Através dos dados, a PM foi até o km 617 da Rodovia BR-040, próximo ao Bairro Gagé, onde encontrou o corpo da vítima logo na entrada do local. Ela apresentava sangramento na cabeça e manchas roxas pelo corpo. Além disso, um tijolo sujo de sangue foi encontrado e apreendido pela Perícia Técnica.

O corpo foi encaminhado ao IML local.