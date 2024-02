Nessa segunda-feira (26), o programa Jovens em Ação realizou a primeira reunião com pais e responsáveis dos adolescentes assistidos. Na oportunidade, o levantamento sobre a programação e atividades do projeto foram divulgados.

De acordo com o Executivo, o encontro serviu para que a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, responsável pela gestão do programa, apresentasse as ações que foram desenvolvidas desde o início das atividades, em outubro de 2023, e dar orientações sobre a rotina no ambiente do programa. Com isso, pais e gestores conversaram sobre o programa, regimento interno, disciplina, a distribuição dos adolescentes nos setores de aprendizagem e horários a serem cumpridos.



Sobre o programa

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo, a formação de líderes, o fomento ao desenvolvimento social e econômico de adolescentes, a capacitação para o primeiro emprego e a integração entre as famílias, esportes e artes, os participantes recebem, no programa, uma Bolsa-Auxílio no valor de R$ 666,83, cumprindo carga horária diária de 4 horas.

O período de permanência do jovem no programa é de 12 meses, podendo, mediante reavaliação dos dados cadastrais, ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 36 meses. O pagamento do benefício será pago por meio de cartão eletrônico, emitido pelo Banco do Brasil.