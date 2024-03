Quase 750 filhotes de tartaruga da espécie tigre d’água foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Muriaé, na noite dessa terça-feira (27). Alguns animais estavam mortos. Um casal foi detido por crime ambiental durante fiscalização na BR-116.

Os 746 filhotes estavam em condições precárias dentro de caixas de papelão fechadas, que estavam no banco traseiro do carro em que estava o casal.

Os policiais faziam fiscalização na rodovia quando o veículo foi abordado perto da Unidade Operacional em Muriaé. O carro foi abordado após o motorista realizar uma manobra suspeita ao ver a abordagem policial.

Durante revista ao veículo, os 746 filhotes foram encontrados nas caixas em condições precárias. Alguns estavam mortos.

FOTO: Polícia Rodoviária Federal - Filhotes de tartaruga resgatados em Muriaé

O motorista de 51 anos contou aos policiais que pegou as tartarugas em posto de gasolina em uma cidade vizinha a Muriaé, mas não soube dizer sobre onde entregaria os animais e se negou a dar mais informações sobre o transporte.

De acordo com a PRF, o homem já havia sido preso anteriormente por crime ambiental. A companheira dele, de 35 anos, estava no carro e afirmou que não sabia da presença dos animais no veículo.

A PRF fez contato com a Polícia Civil de Muriaé e foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental contra a fauna silvestre e pelo crime de maus-tratos aos animais.

Segundo a PRF, os animais serão encaminhados para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) em Juiz de Fora. O Ibama disse que os animais estão sendo encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Juiz de Fora e daria mais informações técnicas posteriormente.

FOTO: Polícia Rodoviária Federal - Filhotes de tartaruga resgatados em Muriaé