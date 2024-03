Um homem, de idade não identificada, se perdeu enquanto fazia trilha na manhã desta quarta-feira (28), próximo ao município de Guarani. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no momento do retorno ele não encontrou o caminho de volta.



Depois de várias tentativas em encontrar a saída da mata, o atleta pediu a ajuda dos Bombeiros às 16:40h. De acordo com a atual localização enviada por ele, a vitima se encontra entre os municípios de Guarani e Astolfo Dutra.

Os militares estão a uma distância aproximada de 3 km dele, em linha reta, buscando um acesso seguro para prosseguir com as buscas.