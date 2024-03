Um motociclista de 22 anos foi detido após conduzir o veículo em alta velocidade e cigarros de maconha serem encontrados com ele na noite dessa quarta-feira (28), em Senador Firmino.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) viu o rapaz na moto e acelerava o veículo com velocidade incompatível com a via. Ele foi abordado perto da Praça do Rosário, demonstrou nervosismo e disse que havia saído da cadeira há poucos dias e não queria voltar.

Durante revista pessoal, três cigarros de maconha e um pequeno tablete da mesma droga foram achados nos bolsos da blusa que ele usava.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido. A moto foi removida.