O Centro de Idiomas da Universidade Federal de Lavras (UFLA) está com turmas abertas para cursos de inglês, com duração de 68 horas. Os interessados podem se inscrever de segunda-feira (4) até a próxima quinta-feira (7), no site da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras (Faelch).

Os cursos, que serão ministrados do dia 11 de março ao dia 27 de junho, são destinados aos alunos, professores, técnicos administrativos e funcionários terceirizados da UFLA - tendo, os mesmos, acesso ao e-mail institucional. "O candidato deve escolher uma das turmas ofertadas, que contemplam desde o nível básico ao intermediário, focando diferentes habilidades da língua. Serão disponibilizadas 25 vagas para cada curso e seu preenchimento será por ordem de inscrição".

Segundo a instituição, as aulas serão dadas presencialmente, no CI do Centro de Idiomas da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras (Faelch). A lista dos alunos selecionados será divulgada no dia 8 de março, a partir das 16 horas, por aqui.

Confira os dias e horários das aulas.