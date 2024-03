Dois jovens, um homem de 23 anos e uma mulher de 26 anos foram executados por tiros no Bairro Boiadeiro, em Além Paraíba, na manhã desta sexta-feira (1º). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local, as vítimas já estavam mortas. Imagens de câmeras do entorno foram solicitadas para buscar identificar a dinâmica do crime, no entanto, ainda não há retorno sobre esse assunto. A informação obtida pela PM é a de que dois autores em uma moto realizaram a ação com um revólver.

Também a partir do levantamento feito pelos policiais, tanto o homem, quanto a mulher tinham ligações com o Comando Vermelho (CV). Eles tinham outras passagens por tráficos de drogas, ameaça, vias de fato, atrito verbal. Constava um mandado de prisão contra o homem.