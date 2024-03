A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) fiscalizou mercados de combustíveis pelo país entre os dias 26 e 29 de fevereiro. Entre as cidades mineiras estão Rio Pomba, Rodeiro, Senhora de Oliveira, Ubá e Viçosa.

Os nomes dos postos fiscalizados não foram revelados.

Segundo a ANP, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis.

Em todo o país foram realizadas 67 ações de fiscalização de campo em postos revendedores de combustível, revendas de GLP, produtor de lubrificante e em posto de aviação.

Fiscalização na região

Em Viçosa, houve autuação, sem interdições, por armazenamento de combustível fora de tanque subterrâneo, não atendimento do horário mínimo de funcionamento exigido pela ANP, comercialização de combustível em recipiente não certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e exibição da placa de preços em desacordo com a legislação.

Já em Ubá a autuação foi em estabelecimento de revenda por falta de autorização da ANP para funcionar, armazenamento de botijões em quantidade superior à permitida para sua classe ou fora da área de armazenamento (falta de segurança) e uso de veículo não permitido para transporte de GLP.

Os fiscais não encontraram irregularidades em Rio Pomba, Rodeiro e Senhora de Oliveira.