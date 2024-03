A quarta edição do Concurso de Fotografia do IGR Circuito Serras e Cachoeiras, tem como tema “Cores de Minas", desafiando os fotógrafos a captarem imagens de caráter paisagístico. Com objetivo da promoção do patrimônio cultural das cidades que pertencem ao circuito, valorizando nossa Mineiridade além de revelar talentos locais.



O Concurso de Fotografia está aberto para qualquer pessoa acima de 18 anos. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, só não podendo ser modificada por programas de edição.



Os critérios de avaliação das fotografias são: critérios estéticos da imagem, a representação do tema proposto e os elementos compositivos e inovadores sobre o tema. Cada participante poderá participar com até 03 fotografias em cada categoria. Só serão aceitas fotografias das cidades (localidades rurais e distritos) de Além Paraíba, Argirita, Astolfo Dutra, Cataguases, Dona Euzébia, Estrela Dalva, Guidoval, Itamarati de Minas, Laranjal, Leopoldina, Palma, Piraúba, Recreio, Rodeiro, Santana de Cataguases, Santo Antônio do Aventureiro, São Sebastião da Vargem Alegre e Volta Grande.

Inscrições Gratuitas até o dia 17/03/2024

As inscrições só poderão ser feitas a partir do regulamento e formulários disponíveis na bio do perfil oficial do IGR Circuito Serras e Cachoeiras: @serrasecachoeirastur



Premiação

Serão premiadas 03 (três) fotos, com maior pontuação de cada categoria, selecionadas pelo júri e pelo voto popular no instagram: @serrasecachoeirastur.

Categoria Casas Coloniais:

1° Lugar - R$ 500,00 + troféu + certificado

2° Lugar - R$ 300,00 + troféu + certificado 3o Lugar - R$ 200,00 + troféu + certificado