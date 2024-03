Um jovem de 18 anos, suspeito de matar o próprio irmão de 19, foi detido após buscas da Polícia Militar (PM) na manhã desse domingo (3), no Bairro José Gabriel de Passos, em Cataguases.

De acordo com a PM, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre os irmãos, de modo que o mais novo junto com um colega atiraram contra a cabeça da vítima por vingança, no sábado (2). Os suspeitos estavam de bicicleta e fugiram do local.

O primeiro suspeito, de 19, foi encontrado e detido no mesmo dia. Segundo os policiais, ele apresentava outras passagens por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça.

Já o segundo suspeito, irmão da vítima, teria se escondido na casa da mãe, no Bairro José Gabriel de Passos, sendo encontrado após denúncias, nesse domingo pela manhã. Ele também teria passagens por tráfico, furto e porte ilegal de arma.

Os militares prestaram atendimento de primeiros socorros ao jovem ferido e o encaminharam para o pronto socorro de Cataguases, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, a vítima também teria antecedentes criminais por lesão corporal, furto e dano.

Os suspeitos foram detidos e levados para a delegacia de Leopoldina.

Drogas | Polícia