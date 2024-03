Um homem, de 42 anos atirou em um adolescente, de 17 anos na noite do último sábado (2), em São João del Rei. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito estaria insatisfeito com o relacionamento afetivo da vítima com a filha dele. O suspeito foi até a residência da vítima, situada no Bairro São Dimas, com outro suspeito, de 22 anos, e efetuaram vários disparos na porta, e janela, sendo que uns dos tiros atingiu o abdômen do adolescente.

Ainda segundo a PM, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram encontrados. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, mas como não teve o nome divulgado, não foi possível atualizar o estado de saúde.