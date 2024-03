Uma briga entre duas pessoas terminou com a apreensão de drogas, munições e armas na Rua Otávio Batista Pereira, Loteamento Chácara, em Ervália, na última sexta-feira (1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais receberam uma denúncia anônima sobre uma briga. No local, os policiais viram a vítima, que estava do lado de fora da casa, enquanto o suspeito havia fugido pelos fundos do imóvel ao pular algumas cercas e seguir em direção a uma mata.

A vítima entregou aos policiais uma bolsa que tinha diversos materiais ilícitos, sendo eles: um revólver Taurus calibre .32, 14 munições calibre .32, uma pedra avantajada, bucha e um papelote de cocaína, quatro pedras de crack e uma balança de precisão.

A PM realizou rastreamento, porém, o suspeito que fugiu ainda não foi localizado.