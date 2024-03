Um homem, de idade não informada, foi baleado por outro de 30 anos na última sexta-feira (1º) no local conhecido como Córrego Macuco, em Dores do Turvo. Segundo a Polícia Militar (PM), o autor do tiro disse que foi furtado e ameaçado de morte pela vítima.

Após dar entrada no Hospital Santa Isabel, a vítima contou a PM quem seria o responsável pelo tiro. Não foi informado o estado de saúde da vítima.

Os policiais começaram a rastrear o suspeito e localizaram o homem de 30 anos, que entrou uma cartucheira calibre 28, que foi utilizada no crime, e uma espingarda de chumbinho.

O homem contou aos militares que, anteriormente, a vítima tinha invadido a propriedade dele e furtado uma bomba de água. No dia do tiro, uma motosserra foi furtada e a vítima ameaçou o homem de morte por mensagens e ligações, dizendo que iria na casa dele resolver a situação.

Diante da situação, o homem disse que se escondeu no mato com a arma e quando a vítima chegou, atirou contra ela, mas não soube precisar se acertou ou não.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.