A Polícia Civil realizou, na última sexta-feira (3), uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão decorrentes de investigação sobre furtos. A operação ocorreu na cidade de Conselheiro Lafaiete, região do Campo das Vertentes. Segundo os policiais, durante as buscas, foram localizados aparelhos e objetos de propriedade de uma siderúrgica, sendo que alguns dos itens recuperados ainda estavam com a logo da empresa fixada.

Ainda segundo a PC, foram apreendidas duas peças industriais confeccionadas em cobre maciço, conhecidas como caixa de refrigeração, que são avaliadas em R$107 mil cada uma. Também foram recolhidos um carboximetro e um rádio de comunicação interna, ambos de propriedade da empresa.

Durante a operação, os policiais ainda encontraram um pássaro da fauna silvestre, conhecido como “trinca-ferro”, em um dos endereços das buscas. O responsável pelo animal não dispunha dos documentos de registro necessários e o pássaro estava sem anilha de identificação.





