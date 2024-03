Um jovem de 21 anos foi baleado após desrespeitar ordens da Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (4), em São João Del-Rei. O suspeito, que apresenta outras oito passagens pela polícia, foi avistado em um pátio próximo à saída da cidade, às margens da rodovia BR-265. De acordo com a PM, o local é conhecido por ser alvo de roubos.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais se depararam com uma moto, com a placa de identificação levantada e, logo em seguida, flagraram o jovem, com uma atitude suspeita, se escondendo em meio as carretas estacionadas na região. Outro fator que aumentou a desconfiança da guarnição foi o horário do flagrante, considerando que o fato se deu no momento do fechamento dos estabelecimentos comerciais.

Diante dos fatos, o suspeito foi abordado e desobedeceu as ordens de parada. Além disso, ele levou uma das mãos até a cintura, chamando a atenção para o volume na região e representando uma possível ameaça para os policiais, que, de forma defensiva, dispararam contra o suspeito.

Mesmo após o tiro acertar a perna esquerda do jovem, ele fugiu em alta velocidade, cruzou a rodovia e caiu em um local situado no Bairro Jardim Europa.

Os militares não conseguiram observar se o suspeito dispensou o objeto que portava durante a fuga. Assim, ele foi submetido à busca pessoal, mas nada foi encontrado.

O jovem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A equipe da perícia esteve no local e realizou os procedimentos de rotina.