O autor do feminicídio de uma mulher de 18 anos foi condenado à pena de 32 anos de reclusão, por meio de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O crime foi cometido no dia 13 de julho de 2022, no Bairro Praia, em Itabira, na presença da filha do casal, uma criança de três anos.

O Tribunal do Júri da comarca reconheceu as qualificadoras do motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de o crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

Conforme foi apurado, na data do crime, o autor e a vítima estavam retornando do Pronto Socorro Municipal de Itabira, após levarem sua filha para uma consulta médica, quando o homem começou a discutir com a mulher alegando que ela havia o traído. Após chegar a uma estrada, em local ermo e escuro, o denunciado, conforme as investigações, iniciou as agressões contra a vítima na presença de sua filha, desferindo golpes com uma pedra contra o rosto da mulher, causando sua morte por politraumatismo.

A Justiça não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.