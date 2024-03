Um homem de 38 anos foi preso nessa terça-feira (5) em São João Nepomuceno, após invadir e furtar um estabelecimento comercial em São João Nepomuceno. O homem foi abordado por volta das 4h30 da manhã por uma equipe da Polícia Militar, com latas de refrigerante e uma caixa de embutidos. Conforme o registro policial, como ele tem passagens por furto e arrombamento, havia a suspeita de que ele pudesse ter subtraído os itens de algum comércio.

No entanto, como os estabelecimentos estavam fechados, não foi possível confirmar até o início do expediente. O suspeito foi liberado, à princípio. No início do horário comercial, com o objetivo de identificar a vítima, os policiais voltaram ao setor comercial e conseguiram localizar o comércio afetado pelo furto. A equipe da polícia foi até a residência do autor e efetuou a prisão.