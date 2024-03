Três pessoas foram detidas entre quarta (6) e quinta (7) por suspeita de tráfico de drogas em Ubá. Os casos foram registrados nos bairros São José e Pontilhão.

Nas operações da Polícia Militar (PM) foram apreendidos crack, ecstasy e maconha, e um dos detidos era foragido da Justiça.

Todos foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

Bairro São José

A polícia disse que faziam patrulhamento pelo Bairro São José, na quarta-feira (6), quando receberam informações sobre um imóvel desocupado para o uso de drogas.

No local, as equipes viram que duas pessoas entraram no imóvel sem iluminação, com a porta de acesso avariada. A dupla foi abordada enquanto usava drogas.

Durante busca pessoal foi achada uma porção de maconha e os dois confirmaram que usariam o entorpecente. Os militares verificaram no sistema que o homem de 34 anos tinha um mandado de prisão em aberto, mas o motivo não foi revelado. Outro homem, de 38 anos, foi detido.

Bairro Pontilhão

Na madrugada desta quinta-feira (7) a PM recebeu informações que havia uma mulher no Bairro Pontilhão que realizava a entrega de entorpecentes em um carro.

O veículo foi abordado pelos militares e durante buscas no carro foi encontrado um tablete de maconha, uma pedra pequena de crack e dois comprimidos de ecstasy.

A motorista de 41 anos disse que as drogas eram para consumo pessoal. Um passageiro que estava no carro disse que não sabia que os entorpecentes estavam no veículo.



