O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a sentença de improbidade administrativa e litigância de má-fé do prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto de Azevedo (Cidadania). A informação foi disponibilizada pelo TJMG nesta quinta-feira (7). O prefeito teve o recurso negado e a sentença determinou multa de 24 vezes o salário recebido pelo prefeito que é cerca de R$ 26.000.

Conforme a ação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Carlos é suspeito de ter nomeado uma candidata aprovada em quinto lugar em um concurso público, em detrimento de outras candidatas que ficaram melhor classificadas no concurso de 2017. A prática está prevista, por lei, como crime de improbidade administrativa, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade na administração pública.

Ainda conforme a sentença, "há a proibição por quatro anos de que ele contrate com o Poder Público e receba benefícios e incentivos fiscais".