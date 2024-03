Um galpão pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (8) na Rua Juvenal Vaz Guimarães, no Bairro Barro Preto, em São João Del Rei. As causas do incêndio não foram informadas.

Três motocicletas e um carro estavam no local, sendo que apenas uma moto teve perda parcial por derretimento dos plásticos. Os outros veículos foram totalmente consumidos pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi extinto por completo com, aproximadamente, 1.500 litros de água durante 30 minutos de combate.

Após a contenção do fogo, foi realizada uma ventilação forçada para retirada do calor e fumaça existentes na parte superior do galpão.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para a realização dos trabalhos de costume.