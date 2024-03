Um homem de 53 anos e quatro jovens de 18, 20, 21 e 28 anos, foram detidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Josefina Coelho, em Barroso, na tarde dessa quinta-feira (7).

A Polícia Militar (PM) iniciou uma operação no local após receber inúmeras denúncias contra o jovem de 28 anos, que venderia drogas na região.

Durante as buscas, os militares se depararam com o homem de 53 anos, que é conhecido no meio policial por ser dependente químico. Ele estaria tentando trocar um cobertor por pedras de crack e entrou na casa onde estaria o denunciado.

Após algum tempo, um outro suspeito de 21 anos saiu da residência e começou a olhar na direção em que os policiais estavam, sendo dada ordem para que o mesmo se posicionasse, para busca pessoal. Contudo, ele desobedeceu e tentou entrar novamente na casa, mas foi alcançado já no quintal do imóvel.

No local, os militares constataram a presença de outros suspeitos amplamente conhecidos por envolvimento com crimes, como o suspeito denunciado de 28 e outros dois jovens de 18 e 20 anos.

Com a chegada dos militares, o mais novo correu para os fundos e arremessou algo em um matagal, e o dependente químico de 53 anos tentou esconder algum material entre as lajotas.



Durante as buscas, os policiais encontraram quatro pedras de crack, R$ 460 em dinheiro e dois celulares.

Todos os suspeitos foram detidos em flagrante e conduzidos até a Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.