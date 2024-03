Uma mulher, de idade não identificada, foi detida pela Polícia Militar (PM) por suspeita de tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido, em Conselheiro Lafaiete. Ela e o parceiro são suspeitos de serem responsáveis por outros crimes na cidade.

De acordo com a ocorrência, ela foi abordada no Bairro Progresso. Com a suspeita foram apreendidos dez porções de cocaína e outras duas porções de maconha, duas balanças de precisão e seis munições calibre 9mm.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos.