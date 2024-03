Um jovem de 26 anos foi detido com crack e cocaína neste sábado (9), em Matias Barbosa.

Com o cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), uma operação da Polícia Militar (PM) foi feita no Bairro Mirim.

Duas porções, de crack e cocaína, foram apreendidas, além de uma quantia em dinheiro não informada.