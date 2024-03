Um adolescente de 17 anos foi apreendido, em Bicas, com 26 papelotes de cocaína com a sigla da organização criminosa Comando Vermelho, na noite de sexta-feira (8).

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pela Rua Artur Bernardes quando viram o menor apressar o passo ao ver a viatura. Ele então entrou em uma loja de materiais de construção.

Diante da atitude suspeita, os policiais abordaram o adolescente e encontraram os papelotes de droga. Um celular e R$ 50 em dinheiro também foram apreendidos.

Segundo a PM, as drogas tinham embalagem com a sigla C.V, que faz alusão à organização criminosa Comando Vermelho. Dois papelotes estavam numerados com 70 e os outros 24 com o número 25. A polícia acredita que sejam os valores cobrados: R$ 70 e R$ 25.



O adolescente recebeu voz de apreensão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi acompanhado pela representante legal para a Delegacia.



