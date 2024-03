Um jovem de 20 anos foi baleado no cotovelo após o autor do crime, de 18 anos, alegar que o rapaz teria importunado a prima da companheira dele, em Coimbra, na manhã de sexta-feira (8).

A Polícia Militar (PM) foi acionada após informações que uma pessoa havia sido baleada no Córrego Maneco, na zona rural da cidade. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Santa Isabel, em Ubá, com uma perfuração no cotovelo do braço esquerdo. O nome não foi revelado.

O rapaz contou aos policiais quem seria um dos autores do crime. Foi feito rastreamento e o denunciado de 18 anos pela vítima foi localizado. Segundo a PM, ele tem passagens por homicídio, roubo, tráfico, receptação, furto e dano.

O autor confessou o crime e alegou que a vítima tentava agarrar mulheres pela cidade de Coimbra, e que teria tentado isso com a prima da companheira dele.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.