Duas pessoas, de 56 e 57 anos, morreram após um carro bater de frente com um caminhão no fim da tarde desse domingo (10), na BR-116, em Leopoldina. Outros passageiros ficaram feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia sentido Além Paraíba quando, no km 776,9, o motorista perdeu o controla da direção em uma curva, cruzou a pista, girou e foi atingido pelo caminhão que seguia no sentido Leopoldina.

Dois passageiros do carro, um homem de 57 anos e uma mulher de 56, morreram no local. Dois passageiros estavam no carro e não tiveram ferimentos, já outro teve lesões leves.

O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.



Tags:

acidente