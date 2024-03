Um jovem de 20 anos foi detido e um adolescente, de 17, apreendido após denúncia de tráfico de drogas no Bairro São Pedro, em Barbacena, na madrugada de sábado (9).

No local, a Polícia Militar (PM) viu que os denunciados mudaram o sentido em que andavam quando avistaram a viatura. Contudo, eles foram abordados.

Com o rapaz os militares encontraram três garrafas com “loló” e R$ 64 m dinheiro. Já dentro do tênis do adolescente os policiais encontraram uma embalagem com maconha, quatro buchas de cocaína e R$ 100 em dinheiro.

Segundo a PM, os dois negaram a passar qualquer informação sobre o material encontrado. Eles alegaram que ficariam em silêncio e somente falariam na presença de um juiz.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia.



Tags:

Drogas | PM | Polícia