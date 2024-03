Um adolescente de 14 anos foi apreendido após a Polícia Militar (PM) encontrar um revólver e drogas na casa dele, em Andrelândia, na noite desse domingo (10).

As equipes faziam patrulhamento pelo Residencial Bem Viver quando viram o adolescente em frente à casa onde mora. Ele demonstrou nervosismo com a presença policial.

Segundo a PM, os militares tinham informações que o menor comercializava drogas no local. As equipes se aproximaram para abordá-lo, mas ele fugiu para dentro da casa.

Com autorização de um responsável, os policiais entraram no imóvel e localizaram um revólver calibre 22 e quatro munições do mesmo calibre, além de 49 pinos de cocaína e 36 pedras de crack.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas | Polícia