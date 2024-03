Uma espingarda foi apreendida após denúncias de venda de motos, que seriam produtos de crime, na zona rural de Miradouro, nesse domingo (10). Um homem de 46 anos foi detido.

A Patrulha Rural da Polícia Militar (PM) recebeu denúncias que o suspeito venderia os veículos na região.

As equipes, em parceria com a guarnição de Vieiras, foram até a casa do homem denunciado. A espingarda e três cartuchos foram encontrados no imóvel.

As motos denunciadas não foram encontradas. O homem foi encaminhado para a Delegacia.