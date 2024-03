Um homem, sem idade revelada, foi esfaqueado na noite desse domingo (10) no Córrego dos Braguinha, na zona rural de Ubá.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de receber informações de uma vítima com lesão no tórax.

No local, os policiais receberam informações sobre a possível autora do crime, uma mulher de 33 anos. As equipes encontraram a suspeita em casa.

Ela contou aos militares que era amiga do homem esfaqueado, mas que no dia tiveram uma briga e foi agredida por ele com um tapa na cara. A mulher então reagiu e acertou uma facada na vítima.

Ela foi detida e encaminhada para a Delegacia. Não foi informado o estado de saúde do homem esfaqueado.