Dois jovens, de 21 e 26 anos, foram detidos por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Bairro Planalto, em Visconde do Rio Branco, na noite de sexta-feira (8). O rapaz mais velho agrediu um policial com socos e chutes.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por meio de denúncias e foi até a Rua Antônio Barreto. No momento em que os policiais chegaram ao local onde estariam os suspeitos, os militares se depararam com um dos denunciados em cima de um muro com um revólver na mão.

O jovem de 26 anos, ao perceber a presença policial, correu para dentro da casa desrespeitando a ordem de parada. Um dos militares entrou na residência com o intuito de capturar o suspeito, que jogou a arma no chão e agrediu o policial com socos e chutes enquanto era imobilizado.

O outro rapaz tentou fugir ao pular um muro nos fundos da casa, mas foi contido pelos policiais.

Durante as buscas foram encontrados dentro do imóvel um simulacro de arma de fogo, 22 munições de calibre 38, 50 munições de calibre 9mm, 17 buchas de maconha, quatro pinos de cocaína, duas pedras de crack, além de uma moto.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia com a arma de fogo, juntamente com os demais materiais apreendidos.

Tags:

Drogas | Polícia