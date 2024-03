Um homem, de 55 anos, foi preso em flagrante por maltratar cães e gatos em Teixeiras, cidade da Zona da Mata. A Polícia Civil foi responsável pela ação, que foi iniciada por meio de uma queixa registrada via Disque Denúncia (181). Os animais foram localizados acorrentados, cercados por fezes, sem acesso a alimentação ou condições mínimas para sobrevivência, no Bairro Vila Coqueiro.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o proprietário dos animais morou no imóvel, no entanto, atualmente estaria residindo no Bairro Alencar. Foi necessário o arrombamento do cadeado para o resgate dos animais e atuação da perícia técnica. Uma organização não- governamental compareceu ao local e realizou o resgate de um cão e de quatro gatos presos em coleiras. Em seguida, os policiais foram até o endereço do proprietário dos animais, que alegou que os visitava regularmente para fornecer água e comida e outros cuidados necessários. O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional.