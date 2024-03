Dois casos tiveram a conclusão confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (11). No primeiro, dois jovens, um de 19 anos e outro de 22 anos foram indiciados por homicídio qualificado, como autores de um assassinato por decapitação no início de 2024, em Cataguases. O crime cometido pela dupla foi agravado por motivo fútil e emprego de meio cruel.

O segundo é um caso d latrocínio que aconteceu às vésperas do Natal de 2023. No dia 26 de dezembro, o corpo de um senhor de 75 anos foi descoberto na residência dele. A vítima estava amarrada na cama, coberta por alimentos e em avançado estado de decomposição. O imóvel, conforme a Polícia, encontrava-se em completa desordem, e a família percebeu o desaparecimento de diversos bens.

As investigações revelaram que os dois jovens investigados pelo homicídio por decapitação também são suspeitos de tirar a vida do idoso por meio de asfixia por estrangulamento, para o roubo dos bens da vítima.

Além do indiciamento, a PCMG representou à Justiça pela prisão preventiva dos suspeitos, que estão atualmente detidos no sistema prisional, aguardando as decisões judiciais.