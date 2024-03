Uma denúncia de tráfico de drogas em São João Nepomuceno levou à apreensão de um adolescente de 17 anos na tarde dessa segunda-feira (11). Um jovem de 18 anos foi detido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o local já é conhecido por venda de drogas. A denúncia citou dois suspeitos e que a região tinha câmera de monitoramento e com saída de fuga pelos fundos.

Foi montado um planejamento e uma viatura seguiria pela frente do local, e os policiais apenas bateriam na porta. Com isso, os envolvidos correriam pelos fundos para a rua de baixo.

A ação ocorreu como o planejado e o adolescente foi abordado enquanto corria ao sair pelo portão na rua de baixo. Quando viu os policiais, ele jogou uma lata no chão que tinha pedras de crack, dinheiro e pequenos tabletes de maconha.

Diante do flagrante, as equipes entraram no imóvel e o jovem de 18 anos tentou fugir, mas foi contido e identificado. Os militares encontraram diversas embalagens pelo chão para drogas, um rolo de filme plástico grande para embalar entorpecentes e mais duas câmeras de monitoramento.

Ao todo, 17 pedras de crack, três tabletes pequenos de maconha, três câmeras de monitoramento, um rolo de plástico grande e R$ 50 em dinheiro.

A dupla foi detida e a PM fez contato com a mãe do adolescente para que pudesse acompanhá-lo até a Delegacia.



