Um homem de 38 anos foi detido após a Polícia Militar (PM) cumprir um mandado de busca e apreensão em Santa Bárbara do Tugúrio, na tarde dessa segunda-feira (11). Uma garrucha foi apreendida.

Durante as buscas na casa do homem, os policiais encontraram um cartucho intacto de munição calibre 20, além de diversos cartões em nome do suspeito com o número de celular pessoal e com o letreiro com a seguinte frase: armeiro autorizado e certificado.

A garrucha com capacidade de dois cartuchos foi localizada em uma oficina que fica junto à casa. O homem respondeu que não sabia quem seria o dono da arma.

Ele foi questionado se tinha autorização para realizar a manutenção em armas de fogo e o homem disse que fez um curso de armeiro em Belo Horizonte, mas não tinha autorização para realizar tal serviço.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.