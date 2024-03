Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) teve quase 50 envelopes furtados na manhã de domingo (10), no Centro de Ubá. Alguns envelopes tinham dinheiro e cheques, mas o valor final não foi divulgado. Ninguém foi detido.

No local, na Praça da Independência, o gerente da agência contou para a Polícia Militar (PM) que, por volta das 6h de domingo, duas pessoas entraram nas dependências do estabelecimento, na área dos caixas eletrônicos, e mexeram em seis terminais. A dupla usou hastes de ferro.

Eles retiraram vários envelopes que foram depositados nos caixas eletrônicos pelos usuários da agência. Segundo o gerente, foram cerca de 46 envelopes levados, alguns com cheques e dinheiro.

A PM afirmou que, até o fechamento da ocorrência, o valor levado não havia sido apurado.

Depois de quase uma hora que os ladrões estavam na agência, o sistema de segurança do local acionou o recurso conhecido por “Cortina de Fumaça”, quando uma névoa formada por partículas de glicol, substância inofensiva para os seres humanos, é liberada e zera a visibilidade do caixa eletrônico.

A dupla então fugiu no sentido da Praça da Independência. Ninguém foi detido.

A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para saber sobre a demora do acionamento do recurso “Cortina de Fumaça” e aguarda retorno.