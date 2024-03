Na tarde desta segunda-feira (12), um ônibus foi sequestrado na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. O destino do veículo era Juiz de Fora. Ao todo, 17 pessoas foram feitas de reféns por um homem armado, de acordo com informações da GloboNews.

Duas pessoas foram feridas Uma delas, de 34 anos, foi baleada e se encontra em estado grave no Hospital Souza Aguiar. A outra teve ferimento leve e foi levada, para uma unidade privada. Às 17h56, o porta-voz da Polícia Militar, o Comandante Marco Andrade, confirmou que o sequestrador se entregou e todos os reféns foram liberados, por meio da ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

O ônibus, que viria para Juiz de Fora, havia saído da Rodoviária, porém o ar-condicionado parou de funcionar e ele precisou retornar ao terminal. Quando retornou, muitos passageiros desembarcaram e, naquele momento, o sequestrador começou a disparar.

Inicialmente, depois de anunciado o sequestro, o autor se mostrou resistente às negociações. No desenrolar das tentativas o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, ressaltou que a vítima grave, encaminhada para o Hospital Souza Aguiar foi recebida pelas equipes que estavam preparadas para o atendimento e fez um apelo para que a população reforce as doações de sangue.

Por meio das redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, orientou: "Todo entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado e as Forças de Segurança do Governo Estado estão atuando no local. Equipes da Prefeitura estão dando suporte, orientando motoristas na região. A Concessionária pede que quem tenha passagem pras próximas horas, remarque sua viagem".

O governador, Cláudio Castro, também se posicionou por meio das redes. "Estou monitorando todo o trabalho das nossas forças de segurança na Rodoviária Novo Rio. Negociadores do Bope estão atuando no local. Determinei dedicação máxima dos policiais."

Após a liberação dos reféns, o Corpo de Bombeiros fez o primeiro atendimento e o encaminhamento das pessoas . A idade e a identidade do autor do sequestro não foram informadas, assim como a motivação para o ato, no entanto, a Polícia ressaltou que ele buscava fugir para Minas Gerais.