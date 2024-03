Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de assaltarem um comércio em Barbacena, na tarde dessa quarta-feira (13). Um deles estaria com um simulacro de arma de fogo no momento do crime.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Bairro Vilela. A caixa do estabelecimento, uma mulher de 57 anos, contou que trabalhava quando dois suspeitos chegaram e um deles apontou uma arma e anunciou o roubo.

A caixa então repassou parte do dinheiro para o ladrão armado, mas, em seguida, o segundo suspeito debruçou no balcão e pegou o restante do dinheiro. Eles fugiram com cerca de R$ 300.

Buscas e apreensão

Os policiais iniciaram rastreamento e viram o adolescente de 17 anos com as características dos assaltantes. Quando viu que seria abordado, ele fugiu, mas foi contido.

Durante a fuga ele jogou R$ 152 no chão. O menor confessou participação no roubo e indicou o outro envolvido, o adolescente de 15 anos. O menor contou ainda onde teriam escondido o simulacro de arma de fogo, assim como a roupa que usaram no crime.

O segundo adolescente envolvido também foi localizado e R$ 154 foram encontrados com ele, que ele confessou ser dinheiro do roubo.

Os dois foram apreendidos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.