Um jovem de 22 anos, que estava armado, foi baleado pela Polícia Militar (PM) após ele ameaçar o sogro e reagir a abordagem no início da noite dessa quarta-feira (13), em Teixeiras.

A PM não deu detalhes sobre o motivo do desentendimento e as ameaças entre os familiares.

Durante rastreamento, o jovem foi localizado no Bairro José Carolina e reagiu. Ele estava com uma arma e deixou que ela caísse. O rapaz pegou a arma novamente e, para se defender, os militares dispararam contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para transferir o jovem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para o Hospital São Sebastião e depois para a unidade Arnaldo Gavazza.

Segundo o Samu, ele tinha dois ferimentos de entrada causados pelos tiros e nenhuma perfuração de saída. O rapaz foi atingido no tórax e do lado esquerdo do corpo, além de apresentar paraplegia, quando a pessoa não consegue movimentar ou sentir as pernas.

No Hospital Arnaldo Gavazza, conforme a PM, o jovem foi encaminhado para a neurocirurgia após ser constatada uma lesão na coluna.

A PM apreendeu a arma que estava com o rapaz, uma PT calibre 9mm.