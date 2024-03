Na noite dessa quarta-feira (13), um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele teria feito disparos contra um casal enquanto andava de moto no Bairro Parque dos Bandeirantes, em Viçosa. Apenas o veículo das vítimas, que estava por perto, foi danificado. Quatro cápsulas de calibre 380 foram encontradas no local.

Segundo a ocorrência, durante as buscas, o suspeito de ter realizado os disparos foi localizado. Ele já era conhecido no meio policial por ter sido preso com grande quantidade de drogas anteriormente.

Os militares, ao investigarem a casa dele, levaram a cadela de faro "NIX" que encontrou um fundo falso aos pés do guarda roupa do quarto. Foram localizadas uma pistola da marca Sarsilmaz de origem estrangeira com carregador, uma balança de precisão, oito papelotes de cocaína, uma porção prensada de cocaína e uma pistola calibre 380 com um carregador. Além dos materiais, a moto utilizada no crime foi apreendida e removida ao pátio credenciado.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia.



Tags:

Drogas | Polícia